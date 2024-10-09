Песков: надеюсь, что президент не знаком с квадроберами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, знаком ли Владимир Путин с движением квадроберов. Представителя Кремля цитирует РИА Новости.

«Надеюсь, что нет [не знает]. Не нужно преувеличивать популярность», — отметил Песков.

Ранее Песков уже высказывался о квадробике. Он назвал ее «полной ерундой».

Одним из основателей движения квадроберов считается японский спринтер Кэнъити Ито. В начале 2000-х он был поражен техникой бега мартышки-гусара и решил адаптировать ее под человека.

В 2015 году Ито пробежал стометровку на четвереньках за 15,71 секунды и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако его первые опытные попытки квадробики на улице закончились вызовом полиции, а тренировки в лесу чуть не стоили ему жизни: охотник принял Ито за дикого кабана и попытался в него выстрелить.

Движение квадроберов в России в основном затрагивает детскую аудиторию. В последние месяцы жители российских регионов все чаще могут увидеть на улицах своих городов детей в масках котов или лисиц, которые передвигаются на четвереньках.

Ранее сообщалось, что в Московской области мать привела на вакцинацию от бешенства в ветклинику ребенка-квадробера.