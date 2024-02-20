Песков назвал законными действия полиции на акциях протеста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал действия сотрудников правоохранительных органов на акциях протеста в России. Он назвал их законными.

Представитель Кремля ответил журналистам на вопрос о задержаниях граждан в некоторых городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, которые вышли на несанкционированные акции протеста в связи со смертью Алексея Навального*. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

«Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в строгом соответствии с законом. Здесь ничего большего я сказать не могу», — сказал Песков.

Навальный* скончался 16 февраля в колонии «Полярный волк», расположенной в поселке Харп в городском округе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщил УФСИН по региону.

Вскоре после этого в некоторых городах России начали проходить локальные акции протеста. СМИ сообщали о задержании десятков граждан в Москве, Санкт-Петербурге и Ставрополе.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 17 февраля сообщила, что суды города привлекли к ответственности более 50 человек по административным делам об организации, участии или публичных призывах к участию в несанкционированных акциях (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Ранее Песков также заявил, что Москва проигнорирует требование Европейского союза о международном расследовании по Навальному*.

*признан в России экстремистом и террористом