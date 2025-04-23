Песков объяснил, без чего нельзя решить конфликт на Украине

Конфликт на Украине не может быть завершен без нормализации отношений между Россией и США, заявил в интервью французскому изданию Point пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя текущие отношения Москвы и Вашингтона, он сообщил, что в настоящее время стороны поддерживают контакты с целью урегулирования отношений, а также по решению украинского конфликта.

Также он отметил, что Украина должна принять нейтральный статус для обеспечения безопасности России, подчеркнув, что безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других.

Ранее сообщалось о том, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться 25 апреля.