Песков опроверг информацию о новых переговорах: встреча по Украине в США не планируется

Кремль опроверг слухи о возможной новой дипломатической встрече. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проведение переговоров по Украине на территории США не планируется и об этом даже речи не шло. Об этом пишет РИА Новости.

Короткий, но исчерпывающий ответ Дмитрия Пескова поставил точку в спекуляциях о возможном новом раунде переговоров. На прямой вопрос о вероятности проведения встречи по украинскому урегулированию в США пресс-секретарь президента РФ дал однозначно отрицательный ответ: «Нет».

Он добавил, что подобная возможность даже не обсуждалась.

Ранее сообщалось о том, что переговоры между делегациями США, России и Украины в Абу-Даби принесли первый конкретный результат.