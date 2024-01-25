Песков призвал к ответу Зеленского после крушения Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к ответу президента Украины Владимира Зеленского после крушения в Белгородской области военного самолета Ил-76, на борту которого находились украинские пленные солдаты.

Об этом представитель Кремля сообщил журналистам в четверг, 25 января. Он также заявил, что Москва согласна на международное расследование этого инцидента, но в случае, если его рассмотрят как преступление киевского режима. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал Песков.

Ранее Зеленский, комментируя крушение военного самолета под Белгородом, заявил, что случившееся нужно расследовать на международном уровне.

Трагедия с Ил-76 произошла днем в среду, 24 января. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как задымился объект в небе. Впоследствии Министерство обороны РФ сообщило, что киевским режимом был сбит военный самолет, перевозивший 74 человек, 65 из которых являлись украинскими военнопленными, подлежащими обмену.

Оборонное ведомство назвало случившееся терактом. Как ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, никто из пассажиров потерпевшего крушение самолета не выжил.