В Курской области после удара дрона ВСУ разгорелся пожар на подстанции комбината

Во вторник, 9 июля, в Курской области после атаки дрона ВСУ на подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа произошел пожар, в результате которого никто из сотрудников предприятия не пострадал. О данном факте сообщает на своей личной странице врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Как заявил глава региона в своем обращении, после случившегося инцидента на место происшествия, в том числе, прибыли сотрудники МЧС России, которые на данный момент еще продолжают ликвидировать возникшее в результате удара неприятеля возгорание. О площади пожара данные не приводятся.

Ранее мы писали о том, что ночью 9 июля украинские беспилотники совершили массированный налет на Ростовскую область. Как сообщал глава региона Василий Голубев, силами ПВО были сбиты десятки вражеских летательных аппаратов. О пострадавших людях информация не приводилась, а вот материального ущерба избежать не удалось.