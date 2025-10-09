Песков: Путин и Алиев обсудили все острые вопросы

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев затронули весь комплекс сложных вопросов в отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержанных в Баку гражданах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль подтвердил, что на встрече глав государств были подняты все актуальные проблемные темы. Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как продуктивную, отметив, что даже сложные вопросы обсуждались в позитивном ключе. Данное заявление прозвучало в ответ на интерес о том, упоминалась ли на переговорах ситуация с задержанными в Азербайджане российскими гражданами.

Напомним о том, что в июле произошел инцидент с задержанием в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова, а также ряда других граждан РФ. Их арест последовал после сообщений Следственного комитета России о пресечении деятельности преступной группировки на Урале, в рамках которого под стражу были взяты несколько человек. Баку выразил резкий протест после смерти двух фигурантов того дела, что и привело к обострению отношений и обмену нотами.

Ранее сообщалось о том, что Путин пообещал компенсации за крушение самолета AZAL.