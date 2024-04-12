Песков раскритиковал призыв Эстонии признать РПЦ террористической организацией

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал признать РПЦ такой организацией. Он сообщил, что подаст такую инициативу Рийгикогу (парламенту Эстонии).

Комментируя эту информацию, Песков сообщил, что такие действия являются «не самым умным решением».

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», — сказал Песков во время брифинга.

Эстонская православная церковь Московского патриархата представляет собой самоуправляемую православную церковь в канонической юрисдикции Московского патриархата. Признание автономии она получила в 1933 году. Митрополитом является Евгений (Решетников). Резиденция предстоятеля расположена в Таллине.

Ранее Эстония запретила въезд на свою территорию патриарху Московского и всея Руси Кириллу. В РПЦ назвали это решение «плевком в душу».

Ранее Песков также прокомментировал возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в Минске.