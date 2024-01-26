Песков заявил, что не знает о списке погибших военных ВСУ при крушении самолета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе официального списка погибших военнопленных ВСУ, который ранее был размещен в социальных сетях. Об этом представитель Кремля сообщил в пятницу, 26 января. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала список, в котором указаны имена и фамилии погибших при крушении Ил-76 украинских солдат.

Украинские СМИ сообщили, что часть солдат из списка была передана Украине в рамках предыдущего обмена. Сама Симоньян эту информацию опровергла, назвав ее «очередным украинским вбросом».

«Нет, мне ничего про это не известно. Мне также неизвестно, чтобы эти списки где-то официально публиковались, — сказал Песков.

24 января Министерство обороны РФ сообщило о крушении военного самолета Ил-76, на борту которого находились пленные украинские военные, которые подлежали обмену. Всего в самолете летели 74 человека. Все они погибли.

Оборонное ведомство сообщило, что самолет был сбит ВСУ. По данным западным СМИ, по воздушному судну, предположительно, выпустили ракету из ЗРК Patriot, которое имеется на вооружении украинской армии.

Как ранее сообщал глава комитет Государственной думы РФ по обороне, Россия продолжит обмениваться военнопленными с Украиной даже после этого инцидента.