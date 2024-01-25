Картаполов заявил, что Россия продолжит обмениваться пленными, несмотря на инцидент с Ил-76

Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия продолжит обмениваться с Украиной пленными, несмотря на инцидент с военным самолетом Ил-76 под Белгородом. Об этом депутат сказал журналистам в четверг, 25 января.

Картаполов отметил, что Москва не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать «хоть с чертом» для того, чтобы они вернулись домой. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, будем разговаривать», — сказал Картаполов.

В среду, 24 января, Министерство обороны России сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. На его борту находились 74 пассажира, 65 из которых — солдаты ВСУ, подлежащие обмену на российских военнопленных. Также в самолете летели 6 членов экипажа и три сопровождающих. Инцидент произошел под Белгородом. Момент крушения на видео сняли местные жители.

По данным оборонного ведомства, самолет был сбит киевским режимом. Такие действия Украины Минобороны РФ назвало терактом.

Как позже сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вышивших в результате катастрофы нет.

В украинских мессенджерах после инцидента начала появляться информация о крушении самолета. В мессенджерах появлялась официальная информация о том, что Ил-76 был сбит ВСУ. После того, как стало известно о гибели украинских военных, находящихся на борту, СМИ и каналы начали «подчищать» свои публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал президента Украины Владимира Зеленского к ответу после крушения Ил-76. Он также заявил, что Москва выступает за международное расследование инцидента, но его нужно рассматривать как теракт киевского режима.