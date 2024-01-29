Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он рассказал журналистам в понедельник, 29 января, отметив, что является представителем президента, а не кандидата. Слова Пескова приводят РИА Новости.

«Я пресс-секретарь президента. Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал Песков.

Также представитель Кремля перенаправил вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты в избирательный штаб.

Ранее мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) единогласным решением комиссии утвердила Путина кандидатом на выборах президента России.

Глава ведомства Элла Памфилова также заявила, что комиссия выбрала слоган предстоящих выборов. Он звучит так: «Вместе мы сила – Голосуем за Россию!».

Выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года. Голосование начнется 15 числа.

На прошлых выборах президента России Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов.

Дебаты представляют собой форму общественного обсуждения, в ходе которого участники высказывают свои аргументы по определенной теме или вопросу. В дебатах обычно участвуют две или более стороны, представляющие разные точки зрения или позиции по обсуждаемой проблеме.