Песков заявил, что Путин позвонит Чибису при первой возможности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин свяжется с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом при первой возможности.

5 апреля Чибис, на которого напали с ножом после встречи с жителями в Апатитах, перенес операцию. Он записал видео, в котором поблагодарил врачей и отметил, что чувствует себя хорошо.

Песков, комментируя нападение на Чибиса, отметил, что преступление будет расследовано в кратчайшие сроки.

Скорейшего выздоровления главе Мурманской области накануне пожелал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который позвонил ему после операции.

Напавший на Чибиса 4 апреля был задержан на месте преступления. Им оказался 42-летний гражданин России Александр Быданов. На допросе в полиции он сообщил, что испытывает неприязнь к политику, хотя лично с ним не был знаком. Он заявил, что поступил так, слушая «голоса в своей голове».

Чибису 45 лет. Он стал губернатором Мурманской области в сентябре 2019 года. До этого он занимал посты заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и главного государственного жилищного инспектора РФ.