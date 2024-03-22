Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и фактам» .

По словам представителя Кремля, Россия будет действовать так, чтобы военный потенциал украинской армии не смог угрожать национальной безопасности страны.

«У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», — отметил Песков.

Он также добавил, что РФ не может допустить существование государства, которое граничит с ней, где на официальном уровне говорится о намерении использовать любые способы «возврата» Крыма и других территорий. Песков заявил, что участником войны стал коллективный Запад, который всяческим поддерживает действия киевского режима.

«Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — подытожил Песков.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, за два года спецоперации потери ВСУ превысили 444 тысяч военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ совершили одну из самых масштабных атак по критическим объектам Украины, в результате которой в некоторых города страны отсутствует электричество, а также повреждена инфраструктура.