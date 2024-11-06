Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко уверен, что Дональд Трамп сыграет конструктивную роль в завершении конфликта на Украине. Таким мнением он поделился с украинским изданием «Левый берег».

Корниенко считает, что это могло бы создать условия для проведения очередных парламентских выборов на Украине, которые были отложены из-за военного положения.

Парламентские выборы, которые должны были состояться в 2023 году, были перенесены в связи с необходимостью поддержания безопасности в стране. Так это объяснил Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек еще 20 мая. Выборы президента Украины, запланированные на 2024 год, также были отменены.

Корниенко призвал Трампа и Конгресс США приложить все усилия для скорейшего завершения конфликта, заявив, что без прекращения боевых действий проведение выборов невозможно. Он подчеркнул, что военное положение в стране серьезно ограничивает демократические процедуры.

5 ноября в США прошли выборы президента, по итогам которых республиканец Трамп одержал победу. Политик выступил с обращением к своим сторонникам во Флориде, подчеркнув важность создания мира и стабильности не только для Украины, но и для всего региона.

Ранее украинское издание «Униан» сообщило, что жители Киева восприняли победу Дональда Трампа на выборах «с ужасом».

Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на источники на Украине сообщила, что в Киева опасаются полной утраты контроля над Донбассом из-за переизбрания Трампа.