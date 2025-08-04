Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским, но с условием

Кремль не исключает проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 4 августа, журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что такая встреча возможна, но после того, как дипломаты и эксперты проведут всю необходимую работу по ее организации.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва рассматривает переговорный процесс как единственно верный путь к устойчивому урегулированию украинского конфликта.

Эту позицию ранее подтвердил и помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной.

После очередного раунда переговоров в Стамбуле Мединский подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского должна стать логическим завершением тщательной подготовительной работы, а не просто формальным мероприятием.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган активизирует усилия по организации переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.