Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление генпрокурора Румынии о якобы российской гибридной операции с целью вмешательства в выборы президента страны. Об этом сообщает РБК.

Дмитрий Песков назвал абсолютно несостоятельными обвинения Румынии в адрес России. По его словам, заявления о вмешательстве в президентские выборы не соответствуют действительности, а аналогичные претензии Вашингтона ранее также оказались ложными.

Поводом для комментариев Кремля стало заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы. Он заявил, что Россия с 2022 года вела против страны гибридную операцию с использованием сетевых ботов и фейковых аккаунтов. Обвинения прозвучали в рамках расследования против бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, который набрал почти 23% голосов, но был отстранен от выборов.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия не откажется от закупок российской нефти.