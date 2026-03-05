План смены режима: Трамп намерен отобрать право выбора лидера у иранского Совета экспертов

Трамп заявил, что намерен лично участвовать в процессе выбора нового верховного лидера Ирана. Об этом сообщает Axios.

Американский лидер провел прямую аналогию с действиями своей администрации в Венесуэле, подчеркнув, что Вашингтон не намерен оставаться сторонним наблюдателем в вопросе формирования новой властной вертикали в Тегеране.

В ходе беседы Трамп подтвердил данные разведки о том, что Моджтаба Хаменеи, сын недавно убитого в результате совместных атак США и Израиля Али Хаменеи, является наиболее вероятным кандидатом на освободившийся пост. Однако президент США прямо назвал такой исход «неприемлемым».

Трамп также предостерег Совет экспертов Ирана от скоропалительных решений, намекнув, что любые попытки назначить лидера без учета позиции Вашингтона столкнутся с жестким противодействием. По его словам, установление наследственной династии в Иране лишь усугубит конфликт и сделает невозможным достижение долгосрочного мира. До этого на пресс-конференции в Овальном офисе Трамп высказывал опасения, что к власти в Иране может прийти «кто-то еще хуже», чем предыдущий лидер.

