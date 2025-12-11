Планируется референдум: Зеленский сделал заявление по территориальным вопросам

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения всеукраинского референдума, касающегося территориальных вопросов. Детали процедуры пока не определены. Об этом сообщило РИА Новости.

Такое заявление прозвучало впервые и оно может стать поворотным моментом в официальной позиции Киева. Вопрос о том, какие именно территории и в каком контексте могут быть вынесены на голосование, остается открытым. Эта инициатива может быть как тактическим ходом в публичной дипломатии, так и попыткой заручиться мандатом от населения для будущих переговоров.

Отсутствие четкого механизма проведения вызывает множество вопросов. Референдум в условиях продолжающегося конфликта станет беспрецедентной и крайне сложной с юридической и организационной точек зрения процедурой. До этого украинские власти категорически отвергали любые варианты территориальных уступок.

