Планы на послезавтра: Белый дом запретил Израилю уничтожать энергетику Тегерана

Администрация президента США впервые с начала массированных бомбардировок Ирана ввела ограничения на действия израильской армии. Об этом сообщает Axios.

Белый дом официально потребовал от Израиля прекратить удары по объектам энергетической и, прежде всего, нефтяной инфраструктуры Исламской республики. Соответствующее послание было передано на высшем политическом уровне, а также лично начальнику Генерального штаба ЦАХАЛ Эялю Замиру.

Американская сторона выделила три ключевых аргумента против уничтожения иранского ТЭК. Во-первых, разрушение энергетики наносит удар по рядовым гражданам, значительная часть которых оппозиционно настроена к действующему режиму, что может вызвать обратный эффект и сплотить население вокруг властей. Во-вторых, Белый дом опасается массированных ответных атак Тегерана на нефтяные вышки в странах Персидского залива, что дестабилизирует весь мировой рынок. Третьей и наиболее прагматичной причиной источники называют планы Трампа на будущее управление сектором.

Министр энергетики США Крис Райт уже подтвердил, что американские военные принципиально не выбирают в качестве целей объекты добычи и переработки сырья в Иране.

Ранее Мария Захарова сообщила о повреждении генконсульства России в Исфахане.