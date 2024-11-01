Пленный офицер ВСУ заявил о росте вероятности бунта в украинском командовании
Пленный офицер Долматов рассказал о росте вероятности бунта в командовании ВСУ
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Вероятность бунта среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) возрастает, считает пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов. Таким мнение он поделился с ТАСС.
По его словам, вероятность того, что высшее командование таким образом может обратить оружие против украинской власти, растет каждый день.
По словам Долматова, главные причины этого — жестокое обращение с личным составом, значительные потери и отсутствие связи между подразделениями. Военнопленный подчеркнул, что моральный дух украинских солдат падает, а наряду с безвозвратными потерями увеличивается и число дезертиров.
Долматов вместе с группой сослуживцев сдался в плен на подступах к поселку Золотая Нива в ДНР 18 августа.
Зарубежные СМИ также отмечают вероятность возникновения бунтов или конфликтов с военным руководством в ВСУ. Так, ранее испанская газета Pais сообщила о восстании военнослужащих 116-й бригады ВСУ подняли в Курахове.
Позже ТАСС сообщил, что эту бригаду перебросили в Курскую область.