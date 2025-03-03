Украинские вооруженные силы на фоне недостатка военных начали отправлять на передовую ремонтников техники, пожилых и глухих людей. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Сергей Кузнецов на видео, распространенном Министерством обороны РФ.

По словам Кузнецова, возраст ремонтников, которые были отправлены на фронт, колеблется от 52 до 54 лет. Эти люди, ранее занимавшиеся техническим обслуживанием, теперь вынуждены участвовать в боевых действиях.

Не менее шокирующей является и информация о том, что люди с ограничениями по слуху также участвуют в боях. Кузнецов считает, что отправка таких людей на фронт является нецелесообразной и опасной.

Ранее пленный украинский солдат Николай Злепко рассказал, что на Украине за $10 тыс. можно получить отсрочку от призыва в армию.

Накануне российский боец с позывным Контора рассказал, что ВС РФ отрезали группу ВСУ от основных сил на купянском участке фронта. Он отметил, что российские военнослужащие захватили контроль над лесопосадкой.