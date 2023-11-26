Почти 30 рейсов задержаны в московских аэропортах

Больше 30 рейсов были задержаны в московских аэропортах. По информации сервиса «Яндекс. Расписание», изменения в расписании вылетов произошли во «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово».

На 8:32 было известно, что во «Внуково» и «Шереметьево» были задержаны 9 рейсов. В «Домодедово» – 11 рейсов. Еще три пришлось отменить. Что стало причиной изменений, не сообщается.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило и сбитых минувшей ночью беспилотниках в нескольких регионах страны. О работе систем противо-воздушной обороны (ПВО) сообщалось в Московской, Калужской, Тульской и Брянской областях. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, часть сбитых дронов летели по направлению в Москву.

Также Минобороны утром 26 ноября сообщили о девяти сбитых БПЛА. Как сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате атаки были повреждены три здания.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Сообщается о работе ПВО и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму и Севастополе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.