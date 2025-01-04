В интервью представителям западных средств массовой информации советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что у Североатлантического альянса нет шансов на победу в противостоянии с Россией. По его словам, главная причина — это отсутствие у стран-участниц альянса психологической готовности к конфликту с Российской Федерацией.

В интервью журналистам представитель выразил сожаление по поводу того, что с начала специальной военной операции западные страны так и не решились открыто заявить о своем намерении вступить в прямое противостояние с Россией, если та не прекратит военные действия.

«Что меня здесь поражает больше всего, это тотальная, на самом деле, неготовность психологическая стран НАТО к войне как таковой. У них есть достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать», — заявил Подоляк.

Он убеждён, что у Запада есть возможность достичь своей цели, и для этого можно использовать Украину. В противном случае, через 5 лет, если Россия сохранит те темпы милитаризации, которые есть сейчас, у НАТО не будет уже ни единого шанса противостоять ее военной мощи.

Ранее сообщалось, что сказанные во время прямой линии слова президента России Владимира Путина о некой технологической дуэли с Западом посредством проверки украинской ПВО в Киеве были ответом тем умникам, кто не верит в неуязвимость новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешек», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он назвал США недружественной РФ страной.