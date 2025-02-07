Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время своего интервью украинскому РБК рассказал о том, что Киев давно хотел бы спровоцировать войну между США и Россией.

Подоляк уточняет, что Киеву было бы намного лучше в такой ситуации, но, отмечает политик, доводить до прямого боестолкновения России и США было бы совсем необязательно.

Михаил Подоляк также добавил, что в теории американский президент Дональд Трамп мог бы ввести войска на украинскую территорию, чтобы вернуть киевский контроль над редкоземельными металлами.

Ранее официальный представитель российского МИД России Мария Захарова рассказала о роли Соединенных Штатов в возможном урегулировании конфликта на Украине.