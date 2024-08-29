Подозреваемый в атаке на «Северные потоки» сбежал из Польши на Украину

Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» предположительно покинул территорию Польши, направившись на Украину.

По данным источника, для побега использовался автомобиль, принадлежащий посольству Украины в Варшаве.

Новая информация добавляет неожиданный поворот в расследование инцидента с газопроводами, произошедшего в сентябре 2022 года. Подробности о личности подозреваемого и обстоятельствах его предполагаемого бегства на данный момент не раскрываются.

Стоит отметить, что расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается, и официальные выводы пока не обнародованы. Различные страны, включая Германию и Россию, призывали к справедливому расследованию инцидента.

Ранее стало известно о том, что парижский суд изъял у Дурова все паспорта на время следствия.