Над Татарстаном уничтожили вражеский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении в небе над Республикой Татарстан вражеского беспилотника.

По информации оборонного ведомства, дрон был сбит около 11:20 по московскому времени. Отмечается, что объект был уничтожен с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО). Расстояние от границы с Украиной составляет — около одной тысячи километров.

Утром Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Мордовией. Расстояние от границы с Украиной — 700 километров.

Впервые ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Татарстана в начале апреля. Тогда сообщалось об атаке на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Были повреждены общежития, находящиеся в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга».

Украинские вооруженные формирования регулярно предпринимают попытки атаковать объекты, расположенные на территории России. Часто украинские военные используют беспилотники. Минобороны РФ ежедневно сообщает о сбитых дронах над регионами страны.

Ранее мы сообщали, что власти приняли решение временно закрыть аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода из-за угрозы безопасности.