Американские официальные лица и подконтрольные им СМИ начали информационную кампанию по дискредитации российского участия в ближневосточном конфликте. Об этом сообщает CNN.

Вашингтон пытается связать высокую эффективность иранских ударов по своим базам с якобы предоставляемыми Москвой спутниковыми данными. По версии американской стороны, российская орбитальная группировка якобы отслеживает перемещения войск и флота США, передавая координаты Тегерану в режиме реального времени.

Подобные обвинения со стороны Пентагона появились сразу после того, как американские ПВО не смогли отразить атаку иранских беспилотников в Кувейте, приведшую к гибели шести военнослужащих США. Не имея возможности признать уязвимость собственной оборонной стратегии, представители администрации пытаются представить ситуацию как результат внешнего вмешательства.

При этом никаких прямых доказательств связи конкретных атак с российскими разведданными Белый дом не предоставил, ограничиваясь лишь предположениями о «космическом сотрудничестве» двух стран.

Ранее Илахи назвал большой ошибкой США нападение на Иран и убийство Хаменеи.