Появилось видео момента подрыва Кириллова и его помощника
Автомобиль каршеринга запечатлел момент подрыва генерала Кириллова
Фото: [pxhere.com]
Момент взрыва, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, попал на видеокамеру автомобиля каршеринга, припаркованного рядом с местом трагедии.
Видеофрагменты распространили сразу несколько телеграм-каналов, среди которых Baza и SHOT. На кадрах видно, как двое мужчин выходят из подъезда многоквартирного дома на Рязанском проспекте Москвы. Через несколько секунд раздается взрыв.
Ударная волна была такой мощности, что в квартирах на первом этаже повыбивало окна. Кириллов и помощник скончались на месте.
Следственный комитет РФ ранее переквалифицировал дело о взрыве в теракт. Следственные мероприятия продолжаются.
Как позже стало известно агентству Reuters, причастными к подрыву Кириллова могут быть украинские спецслужбы.
Ранее издание «Подмосковье сегодня» разобралось в деталях инцидента, а также рассказало, кто мог устроить покушение на Игоря Кириллова.