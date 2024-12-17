Появилось видео момента подрыва Кириллова и его помощника

Момент взрыва, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, попал на видеокамеру автомобиля каршеринга, припаркованного рядом с местом трагедии.

Видеофрагменты распространили сразу несколько телеграм-каналов, среди которых Baza и SHOT. На кадрах видно, как двое мужчин выходят из подъезда многоквартирного дома на Рязанском проспекте Москвы. Через несколько секунд раздается взрыв.

Ударная волна была такой мощности, что в квартирах на первом этаже повыбивало окна. Кириллов и помощник скончались на месте.

Следственный комитет РФ ранее переквалифицировал дело о взрыве в теракт. Следственные мероприятия продолжаются.

Как позже стало известно агентству Reuters, причастными к подрыву Кириллова могут быть украинские спецслужбы.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» разобралось в деталях инцидента, а также рассказало, кто мог устроить покушение на Игоря Кириллова.