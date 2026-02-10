«Пока не будем рассказывать»: Захарова иронично ответила главе евродипломатии на идею списка требований

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на идею главы европейской дипломатии Каи Каллас составить список требований к Москве. В своем Telegram-канале она написала, что пока не будет рассказывать, что Россия сделает с таким списком, сопроводив комментарий фразой «Гусары, молчать!». Об этом пишет РИА новости.

Поводом для ироничного заявления стало выступление Каллас, которая ранее заявила о намерении подготовить перечень уступок, которых Евросоюз будет ожидать от России в рамках возможного урегулирования украинского кризиса. В дипломатических кругах такая инициатива была воспринята как попытка одностороннего диктата.

Захарова, комментируя это предложение, использовала крылатую фразу, отсылающую к известному фильму и означающую приказ хранить молчание.

