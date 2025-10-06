Премьер-министр Франции установил антирекорд: правительство Лекорню рухнуло за 27 дней

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, установив национальный антирекорд. Его правительство, сформированное всего 27 дней назад, не пережило волны критики из-за непопулярных кадровых решений. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной отставки послужила публикация состава нового кабинета министров, в котором 13 из 18 позиций заняли члены предыдущего правительства. Это решение вызвало критику как со стороны политических оппонентов, так и со стороны членов правящей коалиции. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что новый состав не отражает заявленных изменений в политике.

