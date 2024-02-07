Президент Польши Анджей Дуда заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах сдержит свое обещание и завершит конфликт на Украине. Об этом польский лидер заявил в среду журналистам.

По словам Дуды, Трампу потребуются сутки для того, чтобы на Украине наступил мир. Слова польского лидера приводят РИА Новости.

«То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Трамп всегда серьезно относится к своим обещаниям.

Во время встречи с избирателями Трамп заявил, что смог закончить конфликт на Украине за 24 часа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление американского политика заявил, что киевский режим навряд ли готов к завершению конфликта, в том числе по тактике Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах Трампа, заявил, что у Кремля нет понимания того, как американский политик будет решать конфликт на Украине. Песков также сообщил, что никаких контактов по этому вопросу с представителями Трампа не было.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с заявлением Трампа о завершении конфликта за сутки.

Мы также сообщали, что президент Чехии Петр Павел призвал Европу готовится к победе Трампа на предстоящих в ноябре 2024 года выборах президента США.