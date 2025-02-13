Договоренность между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по вопросу Украины без привлечения европейских партнеров может стать настоящим бедствием для руководителей стран Европейского союза. Об этом пишет издание Politico.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

«Европейские чиновники давно опасались исторически теплых личных отношений Трампа с Путиным. Они боятся, что это может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента», — заявляет издание Politico.

Ранее Константин Косачев, занимающий пост заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации, также отметил, что ожидать значительного улучшения отношений между США и Россией после телефонного разговора лидеров двух стран пока не стоит. По его словам, предшественники нынешнего президента США «активно препятствовали любым попыткам сближения».