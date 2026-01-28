Politico: французские политики переругались из-за своего отношения к России

Во французской правонационалистической партии «Национальное объединение» нарастают серьезные внутренние противоречия по ключевому внешнеполитическому вопросу — отношению к России. Молодое поколение во главе с Жорданом Барделлой считает Москву угрозой, в то время как старая гвардия во главе с Марин Ле Пен сохраняет традиционный курс на сближение. Об этом пишет Politico.

Как сообщает Politico, 30-летний Жордан Барделла, являющийся главным фаворитом президентской гонки по данным соцопросов, публично называет Россию угрозой для Франции и Европы. В то же время Марин Ле Пен продолжает придерживаться голлистской традиции стратегического сотрудничества с Москвой и скептического отношения к атлантизму, включая идею выхода Франции из НАТО. Напряжение усиливается на фоне истории с российским кредитом в €9 млн, полученным партией в 2014 году, который был досрочно погашен перед выборами 2024 года.

Считается, что заметное смягчение пророссийской риторики с 2022 года носит тактический характер, обусловленный общественной поддержкой Украины, и его устойчивость под вопросом. Окончательный внешнеполитический вектор партии будет зависеть от того, кто из двух лидеров — Барделла или Ле Пен (если ей удастся обжаловать судебный запрет на участие в выборах) — станет ее единым кандидатом.

Ранее сообщалось, что смещение риторики ведущих европейских держав, Франции и Германии, в сторону заявлений о необходимости диалога с Россией стало заметным на фоне продолжающегося конфликта.