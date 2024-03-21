Politico: Макрон непублично признал «падение» Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе заявил, что Украина в скором времени «падет», пишет газета Politico со ссылкой на участников этого разговора в Елисейском дворце.

Отмечается, что французский лидер заявил о провалах Украины. Он отметил, что в ближайшем будущем Киев потерпит поражение. Кроме того, рассказали собеседники издания, Макрон считает мобилизацию на Украине необходимой мерой.

«Необходимо реальное восстановление войск, гораздо большая мобилизация», — отметил Макрон в частной беседе.

Ранее Макрон вызвал массовое обсуждение во многих странах из-за своего заявления, которое сделал в конце февраля 2024-го года на парижской конференции по Украине. Тогда французский лидер заявил, что главы западных государств, в том числе стран Европейского союза (ЕС), рассматривают возможность введения на Украину своих военнослужащих.

Вскоре такую возможность опровергли лидеры западных стран. В частности, о том, что ФРГ не станет отправлять на Украину своих солдат, заявлял канцлер Олаф Шольц.

Ранее издание Politico также сообщило о том, что Евросоюз опасается прорывов ВС РФ на Украине летом.