Информация от офицеров бундесвера, которая оказалась в открытом доступе, не является подделкой. В этом уверены аналитики европейской газеты Politico . Утверждается, что утечка записи разговора военных ФРГ о возможно нанесении удара по Крымскому мосту является «информацией без цензуры».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с помощью ракеты Taurus. При этом военные отмечали, что это нужно сделать таким образом, чтобы Берлин не стал участником конфликта.

«Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано», — утверждают авторы материала.

Позже эту утечку прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что по факту инцидента будет проведена проверка.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Министерство обороны ФРГ опубликовало на своем сайте пресс-релиз министра обороны страны Бориса Писториуса «о перехвате сообщений ВВС». Отмечалось, что для получения доступа к публикации пользователям необходимо было ввести пароль «1234». Эту ситуацию источник описал как «крайне неловкую» после инцидента с утечкой разговора офицеров бундесвера.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Великобритания призывает передать ракеты Taurus Украине, несмотря на утечку информации.