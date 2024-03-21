Политик Филиппо высмеял фотографию Макрона с тренировки по боксу

Французский политик Флориан Филиппо высмеял фотографии президента своей страны Эммануэля Макрона с тренировки по боксу. Филиппо иронично заявил, что таким образом французский лидер готовится к бою с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте политик прокомментировал фотографию Макрона с боксерской тренировки, на которых он бьет грушу. Изначально материалы были опубликованы личным президентским фотографом Соазигом де ла Муассоньером в соцсетях.

Филиппо пошутил, что Макрон собирается «сцепиться» с президентом России и готовится к предстоящему бою. Он также выразил мнение, что подобные попытки французского лидера выставить себя, как сильного политика являются лишь безвкусной пропагандой.

Ранее военный аналитик Леонков выразил мнение, что Макрон затеял опасную игру.