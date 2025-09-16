Политолог Коновалова-Алхименкова: устранение Мадуро США станет ударом по России в Латинской Америке

США нанесли точечный удар, ликвидировав трех членов венесуэльского наркокартеля. Политолог Коновалова-Алхименкова уточняет что такая жесткая риторика Дональда Трампа заставляет говорить о рисках эскалации вплоть до гипотетической войны с режимом Мадуро, что напрямую ударит по интересам России в регионе. Об этом сообщает «Лента.ру».

Американские военные ликвидировали трех высокопоставленных членов наркокартеля, связанного с Венесуэлой. Операция против наркотрафика, по заявлению Вашингтона, стала ответом на перевозки наркотиков в США. Однако агрессивное заявление Дональда Трампа о «начале охоты» политологи воспринимают как сигнал к возможной эскалации конфликта с официальным Каракасом.

Политолог Коновалова-Алхименкова допускает сценарий, при котором Вашингтон может перейти от точечных ударов к прямой конфронтации с режимом Николаса Мадуро под предлогом борьбы с наркопреступностью. Гипотетическое устранение венесуэльского лидера станет серьезным ударом по России, для которой Каракас — ключевой стратегический партнер в Латинской Америке.

