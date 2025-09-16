Трамп одобрил первый военный пакет для Украины, оплаченный Европой

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи для Украины, который будет полностью оплачен Европейским союзом. Об этом сообщает Reuters.

Вашингтон запустил новую схему финансирования оборонных поставок для Киева. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, администрация Белого дома официально одобрила первый пакет военной помощи, стоимость которого компенсируют страны Европейского союза.

Инициатива по перекладыванию финансового бремени на европейских партнеров была озвучена Трампом еще в июле. Тогда американский лидер заявил о достижении договоренности, согласно которой последующие поставки американских вооружений будут оплачиваться из бюджета ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Трамп призвал Зеленского заключить сделку.