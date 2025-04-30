Политолог Марков объяснил, на каких условиях Россия согласится на прекращение огня
Политолог Марков: для мира Украине придется отступить
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Политолог прокомментировал предложение Кремля о прекращении огня на 9 Мая и назвал условия, при которых возможен диалог с Киевом.
Политолог Сергей Марков в комментарии изданию «Подмосковье сегодня» оценил предложение Кремля о перемирии на 9 Мая. По его мнению, речь не идет о попытке немедленно заключить мир, а о демонстрации готовности к переговорам — при условии выполнения ключевых требований Москвы.
Эксперт отметил, что прекращение огня возможно лишь в случае, если Украина отведет свои войска с территорий, которые Россия считает своими. Такой шаг, по его оценке, является принципиальным для начала любых мирных процессов. В противном случае, отметил политолог, Москва готова рассматривать альтернативные сценарии лишь в обмен на серьезные уступки со стороны Киева.
Среди таких уступок Марков выделил демилитаризацию Украины, прекращение поставок западного оружия и приостановку мобилизации в период перемирия. Он считает, что предложение о временном прекращении огня на 9 Мая демонстрирует готовность России к более длительному перемирию, но только при выполнении этих условий.
В то же время политолог выразил сомнение в возможности скорого диалога: он указал, что Запад в настоящий момент далек от принятия российской позиции, а Киев отвергает любые компромиссы, особенно в вопросе территорий.
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