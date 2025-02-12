Политолог Мартынов назвал следующий этап после разговора Путина и Трампа

Возможным следующим шагом в процессе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном может стать личная встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседе с телеканалом РЕН сообщил политолог Алексей Мартынов.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

Как сообщил источник, встреча двух лидеров может пройти как в России или США, так и в других странах. Эксперт не исключает, что при благоприятном развитии событий Трамп может даже посетить юбилейный парад Победы в Москве.

«Исключать ничего нельзя. Но и утверждать, что будет все так или иначе, я бы тоже остерегся», — сказал Мартынов.

Эксперт по политическим вопросам отметил, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена нанесла серьезный ущерб двусторонним отношениям. Кроме того, негативное воздействие на них оказали и другие государства Запада.

Ранее Константин Косачев, занимающий пост заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации, также отметил, что ожидать значительного улучшения отношений между США и Россией после телефонного разговора лидеров двух стран пока не стоит. По его словам, предшественники нынешнего президента США «активно препятствовали любым попыткам сближения».