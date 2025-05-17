Политолог Мартынов указал на транзитный характер переговоров России и Украины

В диалоге между Украиной и Россией наблюдается тенденция к временному характеру. К такому заключению в разговоре с URA.RU пришел Алексей Мартынов, политолог и руководитель Международного института новейших государств.

В ходе общения с представителями СМИ, собеседник подчеркнул, что эти переговоры носили предварительный характер. Стороны лишь обсудили возможность проведения встречи между лидерами. Мартынов уточнил, что речь шла не о разрешении конфликта на Украине, а о поиске путей прекращения огня.

«Мы знаем, что видение у всех сторон радикально расходится. Поэтому и переговоры носят характер такой переходный, транзитный», — заявил эксперт.

По его убеждению, участники процесса не стремились к достижению «революционных результатов» из-за сложной политической обстановки, которая сложилась до начала переговоров.

«Украина себя вела в откровенно нагловато-хамоватом стиле. Поэтому изначально никаких прорывов, я думаю, и не планировалось», — подчеркнул Мартынов.

По мнению собеседника издания, ключевой результат встречи представителей России и Украины в Турции — обсуждение перспектив продолжения диалога.

Напомним, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле по инициативе президента РФ Владимира Путина были организованы первые за три года переговоры с украинской стороной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Москву на переговорах также представляли замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

По данным ТАСС, переговоры 16 мая официально завершены. Они продлились почти два часа.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Сообщалось, что Украина получила 909 тел, а РФ — 34.