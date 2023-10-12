Полицейские пострадали в результате обстрела участка в Иерусалиме

По данным Al-Arabiya, два полицейских пострадали в результате обстрела участка в Иерусалиме. Это произошло в четверг, 12 октября.

По данным издания, ранения в результате обстрела получили два израильских полицейских. Стрелок при этом был ликвидирован. Состояние пострадавших правоохранителей не уточняется.

Напомним, что 7 октября на Израиль обрушились ракеты ХАМАС, бойцы проникали внутрь страны и захватили множество заложников. Многие были убиты и на музыкальном фестивале, среди погибших или плененных – люди из разных стран, в том числе России.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».