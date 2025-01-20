Полковник СБУ признал неготовность России уступать территории
Полковник СБУ Костенко: Россия не отдаст Украине территории на переговорах
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Бывший полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил о неготовности России идти на территориальные уступки в ходе возможных переговоров.
В беседе с экс-депутатом Верховной рады Бориславом Березой офицер в отставке подчеркнул, что российская сторона находится в достаточно сильной позиции для выдвижения собственных требований. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Костенко, Москва будет настаивать на полном разоружении украинских вооруженных сил и принятии Киевом нейтрального статуса. Эта оценка согласуется с позицией российского руководства, обозначенной летом 2023 года.
В июне президент России Владимир Путин обозначил ключевые условия мирного урегулирования. Среди них - вывод украинских войск с территорий новых российских регионов, отказ от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации. Особое внимание уделялось принятию Украиной нейтрального и безъядерного статуса. Российская сторона также настаивает на отмене санкций как необходимом элементе урегулирования.
После выполнения этих условий Москва готова незамедлительно прекратить огонь и приступить к переговорам. Примечательно, что даже представители украинских силовых структур признают отсутствие предпосылок для пересмотра российской позиции в текущей ситуации.
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