Отставной полковник СБУ Олег Стариков предупредил о возможных последствиях ввода международных миротворческих сил на территорию Украины. По его мнению, это может привести к разделу страны, что ставит под вопрос цели затянувшегося конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Олег Стариков, бывший полковник Службы безопасности Украины, выразил обеспокоенность возможностью появления на территории страны иностранных миротворческих контингентов. По его словам, их ввод может обернуться не временным урегулированием, а фактической оккупацией, которая затянется на неопределенный срок.

Стариков считает, что такие силы, однажды зайдя на территорию, вряд ли покинут её добровольно, особенно если речь идет о стратегически важных регионах. В долгосрочной перспективе это может привести к закреплению новых территориальных границ, где каждая из сторон конфликта попытается удержать контроль за своей зоной влияния.

При этом он отмечает, что Россия, которая считает часть украинских земель своими, также не планирует отказываться от установленных границ. В результате Украину может ждать фактическое разделение, что, по мнению экс-офицера, ставит под сомнение оправданность всех жертв и усилий в затяжном противостоянии.

Ранее стало известно о том, что Трамп высказался о помощи Украине после вступления в должность президента.