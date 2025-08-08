Запад погрузился в хаос из-за поддержки Украины — теперь у стран НАТО нет пути назад. Об этом сообщает американское издание National Review.

Политика Запада в украинском конфликте привела к полному хаосу — такое признание сделало консервативное издание National Review. Авторы материала утверждают, что США и ЕС оказались в ловушке: с одной стороны, они не могут прекратить помощь Украине, опасаясь усиления России, с другой — вынуждены поддерживать непопулярный внутри страны режим.

Издание называет ситуацию «мрачным фарсом»: несмотря на снижение поддержки конфликта среди украинцев, западные аналитики продолжают настаивать на необходимости военных поставок. При этом, как отмечает NR, изначальная ставка на «либеральную демократию» в Украине провалилась — страна становится все более националистической, что ставит Запад в неловкое положение.

На этом фоне продолжаются поставки оружия, включая системы Patriot, что Москва расценивает как прямое вмешательство в конфликт. Россия неоднократно предупреждала, что такие шаги лишь усугубляют ситуацию и отдаляют возможность переговоров.

Ранее стало известно, что Россия и США вырабатывают соглашение по Украине к встрече Путина и Трампа.