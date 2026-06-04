«Полный провал с момента замысла»: экс-разведчик Риттер жестко раскритиковал совет мира Трампа по Газе

Бывший разведчик США Скотт Риттер назвал инициативу Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе «полным провалом». Причем, по его словам, структура провалилась с самого начала. Сразу после ее формирования Штаты начали агрессивную войну против Ирана и потеряли доверие всех, включая доноров из Персидского залива. Об этом сообщает Lenta.ru.

Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер высказался на полях ПМЭФ. Он заявил, что идея Трампа создать Совет мира по Газе была обречена. Это полный провал. Причем провал с самого момента замысла. По его мнению, после создания этой структуры Соединенные Штаты начали незаконную агрессивную войну против Ирана и тем самым полностью утратили доверие.

Риттер добавил, что основными донорами Совета мира могли стать государства Персидского залива. Но своими действиями на Ближнем Востоке Вашингтон лишился и их поддержки. Аналитик констатирует: вместо мира и дипломатии — эскалация и изоляция. Инициатива Трампа, которая должна была стать прорывной, превратилась в дипломатический крах.

Ранее генсек НАТО Рютте взял слово вместо Зеленского на пресс-конференции в Киеве.