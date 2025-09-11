Польша направит 40 тысяч солдат к границам Белоруссии из-за учений «Запад-2025»

Польша направляет 40 тысяч солдат к границам в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025», которые Варшава называет наступательными. Об этом сообщает Polsat News.

Польша начала масштабное размещение военного контингента у восточных рубежей. Как заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны, речь идет о 40 тысячах военнослужащих. Это решение официальный Варшава представила как ответ на предстоящие совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025», запланированные на середину сентября.

Польское командование классифицирует предстоящие маневры союзников как наступательные, что и стало основанием для усиления группировки. Данные действия синхронизированы с оборонительными учениями «Железный защитник», которые Польша проводит совместно с другими странами НАТО. Ключевые маневры проходят на полигонах в непосредственной близости от границы с Калининградской областью и Украиной.

Учения «Запад-2025» пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. По заявлениям Минобороны России, их цель — отработка вопросов обеспечения безопасности Союзного государства. В маневрах планируется задействовать более 13 тысяч военнослужащих, которые отработают противовоздушную оборону и борьбу с диверсионными группами.

Ранее сообщалось о том, что в Польше заявили о неготовности к войне с Россией.