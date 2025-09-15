Влиятельное польское издание Mysl Polska призвало власти страны противостоять попыткам Запада втянуть Польшу в прямой конфликт с Россией. Публикация настаивает на немедленном прекращении военной помощи Киеву и объявлении нейтралитета.

Польское аналитическое издание Mysl Polska опубликовало резонансный материал, предупреждающий об опасности втягивания страны в военный конфликт с Россией. По мнению авторов, Варшава действует исключительно как исполнитель интересов западного истеблишмента, утратив самостоятельность во внешней политике.

Публикация призывает польское руководство отказаться от роли транзитного хаба для западных военных поставок на Украину и инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом на реалистичных условиях. Этот призыв прозвучал на фоне заявлений главы МИД Польши о том, что гарантии безопасности Украины могут автоматически втянуть страны-гаранты в боевые действия против России.

Напряженность усугубляется планами западных стран по размещению сил сдерживания на Украине после прекращения огня, что Москва категорически отвергает как провокацию. Позиция Mysl Polska отражает растущие в польском обществе опасения относительно эскалации конфликта и его последствий для национальной безопасности страны.

Ранее посольство России в Лондоне обвинило Киев в операции «под чужим флагом».