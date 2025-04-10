Помощник главы Минобороны удалил репост RT из своего профиля

Шон Парнелл, помощник главы Минобороны США и официальный представитель ведомства, убрал из своего профиля в социальной сети Х репост материала RT, где цитировались слова главы Пентагона Пита Хегсета.

В среду вечером по североамериканскому восточному времени в аккаунте Парнелла в Х появилась перепубликация сообщения из канала RT.

В нем приводилась речь американского министра обороны по результатам его поездки в Панаму. Хегсет утверждает, что Трамп «избавляет Панамский канал от враждебного воздействия Китая». Впоследствии эта запись была удалена со страницы Парнелла.

Важно отметить, что страница Парнелла отмечена в социальной сети как официальная, что подтверждает ее принадлежность к представителю Министерства обороны США.

Ранее сообщалось, что Трамп выделил триллион долларов на нужды Пентагона.