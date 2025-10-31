Россия наращивает военный потенциал на Кольском полуострове. Западные аналитики расценили это как прямой ответ на расширение Североатлантического альянса в Северной Европе. Об этом сообщает The National Interest.

Военная активность России на Кольском полуострове представляет собой прямой ответ на провокационные действия НАТО. По данным западных СМИ, Москва демонстрирует готовность защищать свои национальные интересы в условиях расширения альянса в Северной Европе. Эксперты подтверждают, что российское военное присутствие в Арктике будет только наращиваться.

Кольский полуостров сохраняет стратегическое значение для обороноспособности России. Здесь базируются атомные подводные лодки Северного флота, составляющие основу морских стратегических ядерных сил. Российское военное командование рассматривает этот регион как ключевой плацдарм для обеспечения безопасности в Арктической зоне.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны Бельгии Франкен пригрозил России ударом по Москве.